وزير الأوقاف: غلق جميع الأضرحة والمزارات الدينية

قررت وزارة الأوقاف غلق جميع الأضرحة و المزارات الدينية مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مع التأكيد على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة فقط، وعلى قيام الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة.



وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن القرار يأتي في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها ، وبالتنسيق والتشاور مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، ونظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى ، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة.

