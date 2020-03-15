وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية حول قرار تعليق الدراسة

15 مارس 2020 - 06:00 ص

أكد الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم - أن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين هو قرار دولة وليس قرار وزارة .



وأضاف في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" : سنمد السنة الدراسية لو تطلب الأمر .. والطلاب المصريين بالخارج هيتمحنوا .



وتابع: عدد الإصابات لدينا مطمئن جدًا حتى الآن .. وتم إضافة مناهج إلكترونية من المرحلة الابتدائية حتى الآن .. وسف تظهر خلال 48 ساعة .



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