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فنانة شهيرة تعلن توبتها عن فيلمها المثير: تبت إلى الله .. واخترت حجابي

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ميار الببلاوى

كشفت فنانة شهيرة عن ندمها على الظهور في أفيش أحد الأفلام الخاصة بها قبل سنوات.

وظهرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عبر أفيش فيلم يسمى (ديسكو ديسكو) دون حجاب .

ويبدو أن بعض متابعي ميار يهاجموها بسبب هذا الفيلم لترد قائلة: "التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هى رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله.. ولو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق انما متاع الدنيا زائل

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