» سيد رجب يحرج زينة بتصريح ناري بعد تدوينتها المثيرة للجدل

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أحمد عادل شعبان
خرج الفنان سيد رجب عن صمته ليوضح حقيقة التدوينة التي نشرتها الفنانة زينة وأثارت جدلا كبيرا.
ونشرت زينة لنفسها صورة رفقة الفنان سيد رجب وقالت: قولو مبروك .
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