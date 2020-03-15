» سيد رجب يحرج زينة بتصريح ناري بعد تدوينتها المثيرة للجدل

15 مارس 2020 - 07:06 ص

خرج الفنان سيد رجب عن صمته ليوضح حقيقة التدوينة التي نشرتها الفنانة زينة وأثارت جدلا كبيرا.



ونشرت زينة لنفسها صورة رفقة الفنان سيد رجب وقالت: قولو مبروك .

وفتح الأمر بابا من التكهنات ليخرج سيد رجب ويعلق على الأمر قائلا: اسألوها عن سبب كتابتها هذا الأمر .. أنا مالي؟ .. لن أجيب على هذا السؤال فأنا لم أنشر شيئا.واعتذرت زينة عن هذه التدوينة مؤكدة أنها كانت تبارك لسيد رجب على فوز فيلمه "حبيب" بجائزة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.