» كارثة.. "كورونا" ينتشر من الشخص المصاب قبل أن تظهر عليه الأعراض

15 مارس 2020 - 09:15 ص

تجرى الدراسات بصورة مستمرة لمعرفة كيفية مواجهة فيروس"كورونا" وكيفية انتشاره، تزامنا مع الرعب الذي نشره في العالم والذي تجاوز الـ5 آلاف حالة وفاة فيما تجاوزت الإصابة به 150 ألف شخص على مستوى العالم.

وكشفت دراسة حديثة أجراها الباحثون في جامعة تكساس الأمريكية لفريق مشترك من الولايات المتحدة وفرنسا وهونج كونج، نشرتها"صدى البلد" عن أن 10% من المرضى بالفيروس عن طريق شخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض.

وأعلنت لوران مايرز الأستاذ بجامعة "تكساس" أن نتائجنا مدعومة بحالات انتقال صامت وارتفاع عدد الحالات في مئات الدول حول العالم وهذا ما يخبرنا أن تفشي الفيروس يمكن أن يكون بعيد المنال ويتطلب إجراءات صادمة، حيث يعتمد سرعة انتشار الوباء على أمرين أولهما عدد الأشخاص المصابين في كل حالة وثانيهما المدة التي يستغرقها الفيروس للانتشار وتسمى الكمية الأولى رقم الاستنساخ والثاني هو الفاصل الزمني.

وأضاف الباحثون أن الفاصل الزمني التسلسلي القصير لفيروس كورونا يعني أن الفاشيات الناشئة ستنمو بسرعة وقد يكون من الصعب إيقافها، وقد ينتشر مثل الإنفلونزا مما يعني ضرورة التحرك بسرعة وقوة للحد من التهدد الناشئ عنه.

وتبعا للدراسة فإن أكثر من واحد من كل 10 حالات عدوى كان من الأشخاص المصابين بالفيروس قبل أن يشعروا بالمرض، ويمكن أن توفر هذه المعلومات الجديدة إرشادات لمسئولي الصحة العامة حول كيفية احتواء انتشار المرض.