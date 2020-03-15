» محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بهذه الأغنية

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يوتيوب

تسونامي

محمد رمضان

حققت أغنية "تسونامي" للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بعد مرور 48 ساعة على طرحها. 

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز نصف المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. أكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. أنا إعصار تسونامي .. مبعتمدش أسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. أنا تسونامي".

"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي وإسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.

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