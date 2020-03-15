راعي كنيسة يتبرع لبناء مئذنة مسجد سقطت بسبب الطقس

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إكسترا نيوز

أرسانيوس ملواني

العذراء مريم

تبرع القمص أرسانيوس ملواني، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية، ببناء مئذنة مسجد سقطت جراء الطقس في قنا، معقبا: "إحنا شعب واحد، وعايشين تحت سقف واحد".

وأضاف "ملواني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا:"المصريون تربوا أن يكون لهم روح واحدة، ويتشاركوا في كل المناسبات والمحن هذا هو الزرع الذي زرعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المصريين".

وتابع: "المشاركة في بناء مئذنة سقطت بسبب الطقس السيء هو واجب، وجزء من رد الجميل، مؤكدا أن البابا تواضروس يحرص على رفع مستوى الإخاء والتعاون والمشاركة بين المصريين".

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