» الزمالك يجدد عقد محمود علاء 5 سنوات

15 مارس 2020 - 09:38 ص

أعلن مسئولو الزمالك تمديد عقد المدافع محمود علاء، لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب، بعد التواصل على اتفاق معه ليُصبح اللاعب بصفوف الفريق حتى عام 2024.

من جانبه وجه المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الشكر للاعب على ما قدمه طوال الفترة الماضية قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".

فيما قال "علاء"، إن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، من أجل إسعاد الجماهير، مشددًا على أن تواجده مع الأبيض يُعد إضافة كبيرة له، قائلاً: "تواجدى فى الزمالك أضاف لى الكثير فى شخصيتى داخل الملعب"، مضيفًا: "الطبيعى لأى لاعب متواجد فى الزمالك أن يكون لديه شخصية وتحمل المسئولية وربنا وفقنى فى ذلك".

وأضاف المدافع خلال تصريحاته لقناة الزمالك اليوم، أن شخصية اللاعب تفرق كثيرًا فى مستواه داخل الملعب، مشددًا على أنه يحاول دائمًا التطوير من نفسه"، متابعًا: "أشكر مرتضى منصور الذى قدم ليٌ المساندة منذ تواجدى فى الزمالك كما أشكر الجماهير التى تقف دائمًا خلفنا، وكذلك أحمد مرتضى وأمير مرتضى وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجميع".