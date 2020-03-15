جمعة: الرسول أمرنا بالحجر الصحي

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علي جمعة

الحجر الصحي

عمرو خليل

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن الرسول صلي الله عليه وسلم أمرنا بالحجر الصحي، وذلك عندما جاء طعون "عموس" وهذه مدينة في الشام.

 وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي "، مع الإعلامي عمرو خليل، قائلا: "أبوعبيد بن الجراح قال سمعت الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به في أرض قوم فلا تدخلوا عليه، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها" فهذا ينطبق للعزل من الناحية وعدم انتقال الفيروس من ناحية أخرى".

وتابع: "وهناك تصنيف الأمراض ومنها التصنيف الوبائي فقد يكون بسيطا وقد يكون شديدا مثل الكوليرا أو الإيبولا والإيدز والسارس وكورونا".

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