«تحدثت مع الرب»..فنانة شهيرة تثير الجدل بسبب كورونا

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كورونا

ليدي جاجا

كشفت النجمة العالمية ليدي جاجا، عبر حسابها على إنستجرام، حول ما تنوي فعله بسب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة الآلاف في فترة قصيرة. 

وكتبت ليدي جاجا عبر  إنستجرام: "تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا إن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات". 

وأضافت: "أتمنى أن أقابل والديّ وجدتي ولكن لا أريد أن أنقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به. أحبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقال إننا سنكون بخير". 

يشار إلى أن ليدي جاجا أعلنت موعد طرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica  من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". 


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