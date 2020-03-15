إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

15 مارس 2020 - 10:21 ص

في أول إعلان رسمي عن إصابة مسئول بدولة عربية، نشرت وكالة الأنباء المغربية عن إصابة وزير بالحكومة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة أنباء المغرب قد أعلنت عن إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر أعمارة، بـفيروس كورونا المستجد، عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

وبحسب ما تم تداوله فإن الوزير المغربي عبد القادر أعمارة شعر بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى التقدم إلى المصالح الطبية.

وأضافت وكالة أنباء المغرب أن الفحوصات والتحليلات المختبرية، أكدت تعرض الوزير أعمارة للإصابة بالفيروس، ليسجل بذلك أول إصابة لوزير عربي.