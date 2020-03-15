"كورونا" تطارد ملكة بريطانيا

15 مارس 2020 - 10:35 ص

غادرت الملكة إليزابيث قصر باكنجهام، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تضاعف عدد الوفيات لـ 21 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الملكة إليزابيث (93 عاما) نُقلت من قصر باكنجهام (وسط لندن)، الذي يضم عددا كبيرا من الموظفين مقارنة بالقصور الملكية الأخرى، إلى قلعة وندسور (غربي لندن) من أجل سلامتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله إن الملكة "بصحة جيدة، لكن يعتقد أنه من الأفضل نقلها، الكثير من موظفيها يشعرون بالذعر بعض الشيء بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المصدر: "القصر كان يستضيف سيلا مستمرا من الزوار، بمن فيهم السياسيون والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنه "لا توجد مخاوف محددة أو حالات إيجابية للفيروس حتى الآن، لكن لا أحد يريد أن يخاطر".