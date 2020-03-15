  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جديد من الرئيس "السيسى"

شاهد بالصور.. اعتداءات إسرائيل علي المسجد الأقصي

إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة:اللي بقوله دا بيفرق جدا مع كورونا

بابا الفاتيكان

قرار عاجل من "الفاتيكان" خوفا من كورونا

الملكة إليزابيث الثانية

"كورونا" تطارد ملكة بريطانيا

وزير التموين

وزير التموين للمواطنين: "ياريت نسمع الكلام"

إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

بالصور .. فيروز بعد تخطيها السبعين

«مسيحية وأقيم عزاؤها بمسجد»..مفاجأة عن وفاة الطفلة فيروز

انتحار نجل قيادي إخواني

انتحار نجل قيادي إخواني

دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

"كورونا" تطارد ملكة بريطانيا

عرب وعالم

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
Advertisements

أشرف العبساوى - وكالات

أخبار متعلقة
#

وفاة 10 أشخاص في بريطانيا بسبب "كورونا"

#

بريطانيا تسجل أول وفاة بفيروس "كورونا"

#

مفاجأة صادمة.. علاج «كورونا» لن يكون متاحًا قبل عام

#

بريطانيا تعلن إصابة 13 شخصًا بـ"كورونا"

بريطانيا

اصابة

فيروس

كورونا

ملكة

غادرت الملكة إليزابيث قصر باكنجهام، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تضاعف عدد الوفيات لـ 21 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الملكة إليزابيث (93 عاما) نُقلت من قصر باكنجهام (وسط لندن)، الذي يضم عددا كبيرا من الموظفين مقارنة بالقصور الملكية الأخرى، إلى قلعة وندسور (غربي لندن) من أجل سلامتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله إن الملكة "بصحة جيدة، لكن يعتقد أنه من الأفضل نقلها، الكثير من موظفيها يشعرون بالذعر بعض الشيء بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المصدر: "القصر كان يستضيف سيلا مستمرا من الزوار، بمن فيهم السياسيون والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنه "لا توجد مخاوف محددة أو حالات إيجابية للفيروس حتى الآن، لكن لا أحد يريد أن يخاطر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بفيديو عن "كورونا"
» فنانة شهيرة وزوجها .. من الاحتفال بعيد الميلاد للحجر الصحي
» تعرف على أسعار الذهب اليوم في الأسواق
» فضيحة جنسية تهز برشلونة
» إصابة لاعب الأهلى السابق بـ"كورونا"
» الزمالك يجدد عقد محمود علاء 5 سنوات
» محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بهذه الأغنية
» كارثة.. "كورونا" ينتشر من الشخص المصاب قبل أن تظهر عليه الأعراض
» موعد مباريات اليوم
» قرار مفاجي من تركي آل الشيخ .. ومتابعوه يطالبوه بالتراجع
» تعيين عصام الحضري مدربا لهذا الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح