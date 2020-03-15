انتحار نجل قيادي إخواني

15 مارس 2020 - 10:43 ص

بسبب معاناته من الاكتئاب، أقدم مواطن، بمساكن البترول بحى فيصل بمحافظة السويس، على الانتحار، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى العقار في الحي السكني.

وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس قد تلقت بلاغا بسقوط أحد المواطنين من أعلى أحد العقارات بمساكن البترول بمنطقة فيصل.

وبعد الانتقال والفحص تبين وفاة المواطن عقب سقوطه، كما تبين أنه نجل قيادى بجماعة الإخوان محبوس فى إحدى قضايا التظاهر.

وبحسب ما كشفته الأجهزة الأمنية فإنه بسؤال زوجته أفادت بأن زوجها كان يعانى من حالة اكتئاب في أيامه الأخيرة، وسبق وأن أبدى لها رغبته فى الانتحار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات، لمعرفة ملابسات الحادث.