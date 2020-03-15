  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جديد من الرئيس "السيسى"

شاهد بالصور.. اعتداءات إسرائيل علي المسجد الأقصي

إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة:اللي بقوله دا بيفرق جدا مع كورونا

بابا الفاتيكان

قرار عاجل من "الفاتيكان" خوفا من كورونا

الملكة إليزابيث الثانية

"كورونا" تطارد ملكة بريطانيا

وزير التموين

وزير التموين للمواطنين: "ياريت نسمع الكلام"

إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

بالصور .. فيروز بعد تخطيها السبعين

«مسيحية وأقيم عزاؤها بمسجد»..مفاجأة عن وفاة الطفلة فيروز

انتحار نجل قيادي إخواني

انتحار نجل قيادي إخواني

دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

وزير التموين للمواطنين: "ياريت نسمع الكلام"

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"لن يضار أحد".. التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

#

وزير التموين: مش بنام غير لما أجيب للمواطن حقه

#

قرار عاجل من وزير التموين بشأن الدعم النقدى

#

«التموين»و«البنزين».. الحكومة تزف أخبار سارة للمواطنين

التموين

الأولى

كورونا

المصيلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيشارك في إطلاق المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية نيابة عن رئيس الوزراء.
وأوضح "المصيلحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن إطلاق المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية جاء تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، مشيرا إلي أن السيارة مجهزة والفرد الموجود بها له ضبطية قضائية.

وتابع: "المواطن عليه أن يتأكد أن معه فاتورة معتمدة من المحل وضمان المنتج، حيث بدونهما لن يستطع جهاز حماية المستهلك مساعدته، لأنها ستكون سلعة مجهولة المصدر معقبا: "ممنوع التجمع زيادة عن اللزوم ياريت نسمع الكلام و منخليش الإجازة للفسح والتجمع".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بفيديو عن "كورونا"
» فنانة شهيرة وزوجها .. من الاحتفال بعيد الميلاد للحجر الصحي
» تعرف على أسعار الذهب اليوم في الأسواق
» فضيحة جنسية تهز برشلونة
» إصابة لاعب الأهلى السابق بـ"كورونا"
» الزمالك يجدد عقد محمود علاء 5 سنوات
» محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بهذه الأغنية
» كارثة.. "كورونا" ينتشر من الشخص المصاب قبل أن تظهر عليه الأعراض
» موعد مباريات اليوم
» قرار مفاجي من تركي آل الشيخ .. ومتابعوه يطالبوه بالتراجع
» تعيين عصام الحضري مدربا لهذا الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح