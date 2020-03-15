  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جديد من الرئيس "السيسى"

شاهد بالصور.. اعتداءات إسرائيل علي المسجد الأقصي

إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة:اللي بقوله دا بيفرق جدا مع كورونا

بابا الفاتيكان

قرار عاجل من "الفاتيكان" خوفا من كورونا

الملكة إليزابيث الثانية

"كورونا" تطارد ملكة بريطانيا

وزير التموين

وزير التموين للمواطنين: "ياريت نسمع الكلام"

إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

بالصور .. فيروز بعد تخطيها السبعين

«مسيحية وأقيم عزاؤها بمسجد»..مفاجأة عن وفاة الطفلة فيروز

انتحار نجل قيادي إخواني

انتحار نجل قيادي إخواني

دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

فنانة شهيرة وزوجها .. من الاحتفال بعيد الميلاد للحجر الصحي

الصفحة الأخيرة

فنانة شهيرة وزوجها يدخلان الحجر الصحي
فنانة شهيرة وزوجها يدخلان الحجر الصحي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

#

لاعب سعودى شهير يخضع للحجر الصحي

#

رانيا يوسف تثير الجدل بسبب "رائحتها"

#

تصريح صادم من فنانة شهيرة عن " محمد رمضان"

تركيا

الحجر الصحي

بيرين سات

وضعت الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغني كينان دوغلو أنفسهما في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وبحسب مواقع تركية، فإن قرار الفنانة وزوجها جاء بعد عودتهما من لندن.

 وكان الزوجان قد قضيا أياما الأسبوع الماضي في إجازة كهدية من كينان لبيرين لمناسبة عيد ميلادها.

وجاء هذا القرار بعدما تعرض الزوجان للانتقاد بسبب عدم أخذهما الأمر بالجدية الكافية وسفرهما في وقت ينتشر فيه كورونا بسرعة كبيرة في الدول الأوربية.

وكان وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، قد أعلن مساء أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة.

كما سبق أن أعلن الوزير، عن ارتفاع إصابات "كورونا" في البلاد إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بفيديو عن "كورونا"
» فنانة شهيرة وزوجها .. من الاحتفال بعيد الميلاد للحجر الصحي
» تعرف على أسعار الذهب اليوم في الأسواق
» فضيحة جنسية تهز برشلونة
» إصابة لاعب الأهلى السابق بـ"كورونا"
» الزمالك يجدد عقد محمود علاء 5 سنوات
» محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بهذه الأغنية
» كارثة.. "كورونا" ينتشر من الشخص المصاب قبل أن تظهر عليه الأعراض
» موعد مباريات اليوم
» قرار مفاجي من تركي آل الشيخ .. ومتابعوه يطالبوه بالتراجع
» تعيين عصام الحضري مدربا لهذا الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح