وزير الأوقاف: لا داعي للعزاء والمصافحة

15 مارس 2020 - 12:03 م

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المصريين باقتصار العزاء على تشييع الجنازة بالمقابر فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، قائلاً:"العزاء قد يكون بالهاتف المحمول أو بأي وسيلة أخرى بهدف العمل على عدم انتشار فيروس كورونا من خلال التجمعات".



وأشار وزير الأوقاف إلي أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات من خلال تعميم حملة نظافة وتعقيم للمساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين، مع تقليل الوقت بين الأذان والإقامة مع عدم زيادة خطبة الجمعة عن 15 دقيقة.



وأكد أنه لا داعي على الإطلاق للمعانقة خلال المصافحة، كونها مكروهة في مذهب المالكية والحنفية والشافعية، وطالب بضرورة تجنب المصافحة لأنها من ضمن وسائل المصافحة.

