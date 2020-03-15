الصرف الصحي: لا يمكننا تنفيذ مشروعات لمواجهة الأمطار.. السبب مهم

15 مارس 2020 - 01:51 م

أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه تم توفير سيارات مياه شرب للمناطق المتضررة، معقباً: "الشركة بجميع معداتها كانت متواجدة خلال موجة الطقس السيىء لخدمة المواطنين".



وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، إلى أن غرفة العمليات بالشركة تتلقى كل البلاغات سواء من مواطنين أو من الأجهزة الأخرى، ويتم التعامل معها.



ونوه بأنهم لا يمكنهم تنفيذ مشروعات خصيصًا لمواجهة مياه الأمطار إلا إذا أكدت هيئة الأرصاد أن هذه الموجة ستتكرر بصفة مستمرة، ولكنهم ينفذون مشروعات توسعة الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار في حدود الوضع الطبيعي.



وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

