» "أنت شيطان في جسد امرأة".. هند القحطاني تشعل مواقع التواصل

عبد القادر وحيد
هاجمت الناشطة السعودية هند القحطاني مواطنة سعودية، حيث هددتها بأنها ستقوم بتدميرها .
وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل تظهر فيه هند القحطاني، وهي تقوم بالتشهير بها ونشر أخبار كاذبة .
وبحسب الفيديو تقول القحطاني لمن يقوم بتصديق معلومات المرأة : "والله تتورطون هي تعطيكم معلومات كاذبة هي مجرمة" .
وتابعت: ”ترى سكت لك كتير يا مريضة يا مجنونة لعنة الله عليكي".
كما واصلت القحطاني هجومها: "يا مجنونة أنا هند القحطاني ترى ما حد يهددني أو يخوفني، والله لأدمرك وأدعس عليكي لأنك شيطان في جسد امرأة"، بحسب وصفها.
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