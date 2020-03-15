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"أنت شيطان في جسد امرأة".. هند القحطاني تشعل مواقع التواصل

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هند القحطاني تشعل مواقع التواصل
هند القحطاني تشعل مواقع التواصل
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هاجمت الناشطة  السعودية هند القحطاني مواطنة سعودية، حيث هددتها بأنها ستقوم بتدميرها .

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل تظهر فيه هند القحطاني، وهي تقوم بالتشهير بها ونشر أخبار كاذبة .

وبحسب الفيديو تقول القحطاني لمن يقوم بتصديق معلومات المرأة : "والله تتورطون هي تعطيكم معلومات كاذبة هي مجرمة" .

وتابعت: ”ترى سكت لك كتير يا مريضة يا مجنونة لعنة الله عليكي".

كما واصلت القحطاني هجومها: "يا مجنونة أنا هند القحطاني ترى ما حد يهددني أو يخوفني، والله لأدمرك وأدعس عليكي لأنك شيطان في جسد امرأة"، بحسب وصفها. 

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