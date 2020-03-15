» "خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل

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نوال الزغبي
نوال الزغبي
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فيروس كورونا

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حملة  لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تحت عنوان "خليك في البيت" وظهرت نوال الزغبى وهي ترتدى كمامة وتيشترت يحمل جملة "خليك بالبيت".

وعلقت نوال على الصورة "خليك بالبيت .. كورونا" وتفاعل عدد كبير من متابعى نوال الزغبى مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات: "الله يحفظ عالمنا العربى، استرها يارب، أكل العيش ست نوال"

ومن ناحية أخرى حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و819 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.


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