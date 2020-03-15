الأهلى يحسم صفقتين سوبر الصيف المقبل

15 مارس 2020 - 02:11 م

كشف مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أنهى صفقتين من العيار الثقيل.

وقال "البلدوزر" عبر برنامجه: النادى الأهلي تقريبا أنهى ضم ثنائى بيراميدز رجب بكار ودونجا لتدعيم صفوف المارد الأحمر فى انتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أنه كان هناك حديث عن دخول نادى الزمالك فى الصفقة لضم الثنائى إلى صفوف القلعة البيضاء لكن الفارس الأبيض لا يمتلك القدرة المالية لشراء اللاعبين فى الوقت الراهن.

وشدد على أن النادى الأهلي وضع اللمسات النهائية لضم الثنائى الصيف المقبل باعتبارهما من العناصر الجديدة القادرة على المساهمة فى دعم صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.