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دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة سقارة

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دورة تدريبية للعاملين بمنطقة سقارة
دورة تدريبية للعاملين بمنطقة سقارة
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متابعات- أمينة عبد العال

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وزارة السياحة

سقارة

اماكن اثرية

فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع الوعى السياحى لدى المتعاملين مع السائح فى مختلف المنشآت الاثرية والسياحية، بدأت الوزارة أولى الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة سقارة الأثرية على الخدمات السياحية وسلوكيات التعامل الصحيحة مع السائح، ورفع الوعى السياحى لديهم.

وتأتى هذه الدورات التدريبية ضمن خطة أعدتها الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين بجميع الأماكن الأثرية والسياحية، وتنمية الوعى السياحي الأثري لدى الشعب المصري ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وسيتم تنظيم هذه الدورات التدريبية علي عدة مراحل، حيث تستهدف كل مرحلة مجموعة من الأماكن الأثرية والسياحية التي تشهد اقبال سياحى كبير وسيتم عقد هذه الدورات في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والمتحف القبطى بمنطقة مجمع الاديان بمصر القديمة، وقلعة قايتباي بالاسكندرية، بالاضافة الي بعض المناطق بمدينتي الأقصر واسوان.

يشرف على هذه الدورات التدريبية الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب.


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