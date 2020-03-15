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شاهد.. خبيرة تجميل تثير ضجة بـ"ماكياج كورونا"

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خبيرة التجميل العراقية فاطمة الديوان
خبيرة التجميل العراقية فاطمة الديوان
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متابعات- أمينة عبد العال

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ضجة

خبيرة تجميل

"ماكياج كورونا"

أثارت خبيرة التجميل العراقية، فاطمة الديوان، ضجة على مواقع التواصل بسبب الفيديو الجديد التي تروج فيه لـ"ماكياج كورونا" أثناء ارتداء الكمامات.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية علي"إنستجرام" الطريقة التي تضع بها المكياج الكامل للعيون والبشرة دون التأثر بكورونا المرعبة للتخفيف عن متابعيها من الشعور بالتوتر تجاه الفيروس.

وسادت حالة من الجدل مواقع التواصل موجهين لها انتقادات لاذعة متهمين إياها بالاستهانة بالفيروس وتشجيع الفتيات علي وضع الماكياج أثناء ارتداء الكمامة، والتي من الممكن أن تكون هذه الأدوات مجددة للعدوي نتيجة لعدم تعقيمها.

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عدسات الي تجننن من @sbcosmetics.1 (Wood)اسم اللون الرموش منهم بعد حرفN مسكارة الحواجب من @hourglasscosmetics (Arch dark brunette ) تنت @nudestix كلتر @urbandecayme @urbandecaycosmetics المسكارة مال رموش وقلم حواجب رقم4 @benefitmiddleeast #urbandecay #hourglass #hourglasscosmetics #beauty #benefitcosmetics #benefitbrows #eyebrows #كورونا #فايروس_كورونا #مكياج #دبي #هي_وبس #مكياج_عروس #الامارات #العراق #كمامات #facemask #بغداد #اكسبلور #اكسبلور_explore #فولو #لايك#السعودية #البحرين #عمان_السلطنه #دمام #جدة #الخبر#المدينة

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