» شاهد.. خبيرة تجميل تثير ضجة بـ"ماكياج كورونا"

15 مارس 2020 - 02:49 م

أثارت خبيرة التجميل العراقية، فاطمة الديوان، ضجة على مواقع التواصل بسبب الفيديو الجديد التي تروج فيه لـ"ماكياج كورونا" أثناء ارتداء الكمامات.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية علي"إنستجرام" الطريقة التي تضع بها المكياج الكامل للعيون والبشرة دون التأثر بكورونا المرعبة للتخفيف عن متابعيها من الشعور بالتوتر تجاه الفيروس.

وسادت حالة من الجدل مواقع التواصل موجهين لها انتقادات لاذعة متهمين إياها بالاستهانة بالفيروس وتشجيع الفتيات علي وضع الماكياج أثناء ارتداء الكمامة، والتي من الممكن أن تكون هذه الأدوات مجددة للعدوي نتيجة لعدم تعقيمها.