مشاكل في العلاقة..فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب طلاقها

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نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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محمد فضل

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طلاق

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نادين نسيب نجيم

بعد أن رفضت الإفصاح عن سبب طلاقها سابقًا للإعلام، وقالت إنه يتناسب مع مصلحة طفليها، خرجت الفنانة اللبنانية الشهيرة ?نادين نسيب نجيم?، عن صمتها وكشفت لأول مرة أسباب طلاقها.

وقالت الفنانة اللبنانية، خلال حلولها ضيفة على برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الإعلامية ميساء مغربي على تليفزيون دبي، عن سبب الطلاق :«أعتقد زواجنا السريع الذي كان خلال 6 أشهر، وفيه اختلاف كتير بالفكر، كل واحد منا عندو تفكير وعندو نظرة خاصة بالحب بالعلاقة، مشينا سوا وما وصلنا ع نفس الطريق».

كما أعلنت نادين نجيم، رفضها التام لعيش طفليها مع زوجة أب ، وقالت: "ممنوع وخط أحمر".

على الجانب الآخر شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر خاصية "استوري"، على تطبيق "انستجرام"، بمقاطع فيديو عفوية من داخل المطبخ خلال تحضيرها الطعام لعائلتها.

وظهرت في المقطع بكامل جمالها وعفويتها وهي تحضر الكبة بصينية، وتحرص على ترتيبها ووضع طبقة من اللحم والبرغل بطريقة محترفة، واكدت ان طفليها من محبي الكبة.

ولفتت النجمة اللبنانية الى انه "يوم الكبة العالمي" في منزلها، في اشارة الى انها تقوم مع عائلتها بتجهيز كافة انواع الكبة. ومن ثم ظهرت في مقطع آخر وهي تحضر التبولة وتخلطها بيديها.


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