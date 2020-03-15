» المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب "كورونا"

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الرحلات الجوية بالمغرب

قررت السلطات المغربية اليوم الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى المغرب حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن هذا القرار "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

وكانت الرباط علقت أمس السبت الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، في تمديد لحظر سابق للسفر شمل الصين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر.

وأعلن المغرب عن 28 إصابة بالفيروس بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.


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