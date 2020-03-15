«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

15 مارس 2020 - 05:30 م

دعا تنظيم "داعش" الإرهابي، مقاتليه إلى تجنب المدن الأوروبية في الوقت الحالي، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موجهًا مجموعة من الإرشادات لوقف انتشار الفيروس المميت بينهم، من بينها غسل الأيدي بانتظام.

إذ وجه التنظيم في أحدث إصدارات عبر جريدته "النبأ"، تحذيرات لأعضائه من السفر إلى أوروبا التي تعاني من تفشي الفيروس، وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم.

وقالت الصحيفة، إن "داعش" الذي يشجع أعضاءه على استهداف المدن الأوروبية في تفجيرات انتحارية، أصدر إرشادات حتى لا يصابون بالفيروس القاتل.

وحثتهم على "الابتعاد عن أرض الوباء" لتقليل خطر التعرض للمرض القاتل الذي وصفه بـ "الطاعون"، قائلاً إن "الأصحاء لا يجب أن يدخلوا أرض الوباء، ولا يخرج المصابون منه".

وحث التنظيم، أنصاره على غسل أيديهم وتغطية أفواههم عند التثاؤب والعطس لمنع انتشاره.

وتضمنت التوجيهات تهدف إلى الحفاظ على سلامة أعضاء "داعش" نصائح من أقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) بدلاً من نصائح منظمة الصحة العالمية.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن "داعش": "الأمراض لا تعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره"، معتبرًا أن الفيروس "عذاب أرسله الله لمن شاء".

ويأتي هذا التحذير مع إغلاق المزيد من الدول الأوروبية حدودها لمنع انتشار الفيروس، من بينها إيطاليا والدانمارك وإسبانيا.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إغلاق حدود بلاده الليلة الماضية، بعد أن ثبتت إصابة أكثر من 6046 شخصًا بالفيروس، وارتفع عدد القتلى إلى 191.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها ستضع من فوق سن السبعين الماضي داخل الحجر الصحي حظر "خلال الأسابيع المقبلة" لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.