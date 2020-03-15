  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» بمدرستين بالدقهلية

أرشيفية

قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

السيسي وحميدتي

سد النهضة يتصدر مباحثات "السيسي" و"حميدتي"

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

وزارة المالية

ننشر الزيادات الجديدة في الأجور لموظفي الدولة

ارشيفية

ألمانيا تغلق حدودها مع 3 دول

مجلس الدولة

القضاء يدخل على خط مواجهة «كورونا»

الشرطة السعودية

السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم

نتنياهو

نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"

ارشيفية

المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب "كورونا"

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

آخر الأخبار

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»
«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

وفاة 10 أشخاص في بريطانيا بسبب "كورونا"

#

ترامب يعلن "الطوارئ الوطنية" ضد كورونا

#

فنانة شهيرة تثير ضجة في الطائرة بسبب كورونا

#

وقف اعتناق الإسلام في دولة عربية بسبب "كورونا"

دعا تنظيم "داعش" الإرهابي، مقاتليه إلى تجنب المدن الأوروبية في الوقت الحالي، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موجهًا مجموعة من الإرشادات لوقف انتشار الفيروس المميت بينهم، من بينها غسل الأيدي بانتظام.

إذ وجه التنظيم في أحدث إصدارات عبر جريدته "النبأ"، تحذيرات لأعضائه من السفر إلى أوروبا التي تعاني من تفشي الفيروس، وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم.

وقالت الصحيفة، إن "داعش" الذي يشجع أعضاءه على استهداف المدن الأوروبية في تفجيرات انتحارية، أصدر إرشادات حتى لا يصابون بالفيروس القاتل.

وحثتهم على "الابتعاد عن أرض الوباء" لتقليل خطر التعرض للمرض القاتل الذي وصفه بـ "الطاعون"، قائلاً إن "الأصحاء لا يجب أن يدخلوا أرض الوباء، ولا يخرج المصابون منه".

وحث التنظيم، أنصاره على غسل أيديهم وتغطية أفواههم عند التثاؤب والعطس لمنع انتشاره.

وتضمنت التوجيهات تهدف إلى الحفاظ على سلامة أعضاء "داعش" نصائح من أقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) بدلاً من نصائح منظمة الصحة العالمية.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن "داعش": "الأمراض لا تعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره"، معتبرًا أن الفيروس "عذاب أرسله الله لمن شاء".

ويأتي هذا التحذير مع إغلاق المزيد من الدول الأوروبية حدودها لمنع انتشار الفيروس، من بينها إيطاليا والدانمارك وإسبانيا.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إغلاق حدود بلاده الليلة الماضية، بعد أن ثبتت إصابة أكثر من 6046 شخصًا بالفيروس، وارتفع عدد القتلى إلى 191.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها ستضع من فوق سن السبعين الماضي داخل الحجر الصحي حظر "خلال الأسابيع المقبلة" لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عون: لا تهاون مطلقًا في تأمين الوقاية من "كورونا"
» السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم
» المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب "كورونا"
» نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"
» القضاء يدخل على خط مواجهة «كورونا»
» ما حكم غلاء الأسعار بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب
» شاهد.. خبيرة تجميل تثير ضجة بـ"ماكياج كورونا"
» الفريق محمد فريد يتفقد عناصر ومعدات مواجهة "كورونا"
» الإفتاء: تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا
» "خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل
» تكليف نائب رئيس العراق بالحكومة الانتقالية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:08 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح