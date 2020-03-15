اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» بمدرستين بالدقهلية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن غلق مدرستي بلقاس الإعدادية ببلقاس، ومدرسة السماحة الابتدائية والإعدادية بقرية السماحة في محافظة الدقهلية، لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور وأحد المخالطين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة فى بيان لها: "في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد أخذت قرارًا احترازيًا بغلق مدرسة بلقاس الإعدادية، ومدرسة السماحة الإبتدائية والإعدادية بسماحة وفرض عزل ذاتي على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يومًا".

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد أعلن عن إصابة 7 طلاب بفيروس كورونا المستجد، وتم تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين لهذا السبب.

وكان قد صدر قرار بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها و المعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوم كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.


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