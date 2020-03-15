» مستشار «بن زايد»: قلوبنا مع الأشقاء في قطر

15 مارس 2020 - 07:49 م

علق الدكتور عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي والمستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على انتشار فيروس كورونا في دولة قطر، اليوم الأحد، ليصل إلى 401 حالة.

وكتب عبر حسابه على "تويتر" :« قطر تعلن عن 64 إصابة جديدة بفيروس #كورونا اليوم ليرتفع الاجمالي الى 401 حالة وتقرر وقف جميع الرحلات الجوية القادمة الى #قطر ووقف كافة وسائل المواصلات والنقل العامة. قلوبنا مع الإشقاء في قطر».

وأعلنت قطر، مساء اليوم الأحد، وقف جميع الرحلات الجوية القادمة إليها بسبب كورونا.

ووجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، المسؤولين بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال ترأس أمير قطر، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للوقوف على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة للتصدي لهذا الوباء.

وقال تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه اطلع على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه".

وكشف عن اتخاذ السلطات القطرية "تدابير إضافية للسيطرة على الوباء"، موضحاً "خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك، هي مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء".