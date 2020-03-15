  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات وباء كورونا في مصر

أرشيفية

"العمل فى التمثيل" .. حلال للآباء.. حرام على "البنات"

مدبولى

الحكومة تنفي فرض حظر التجوال في البلاد

أمطار غزيرة

الأرصاد: غدًا أمطار على هذه المناطق

الذهب

الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع أمام الجنيه

رجائي عطية على وشك الإطاحة بـ"سامح عاشور"

رجائي عطية على وشك الإطاحة بـ"سامح عاشور"

فايزة المطيري

سعودية تتزوج داخل كنسية بعد اعتناقها المسيحية

ارشيفية

مفاجأة.. الصين: هذان الشخصان وراء انتشار "كورونا"

محمد صلاح

تعرف على مصير «صلاح» حال إلغاء الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة

مفاجأة.. اتحاد الكرة يكشف من سيكون البطل عند إلغاء الدوري

صور.. سطو مسلح على منزل «فيرتونجين» نجم توتنهام

آخر الأخبار

فيرتونجين وأسرته
فيرتونجين وأسرته
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مراهقة تعتدي على والدتها بالضرب حتى الوفاة بالبحيرة

#

هجوم مسلح على منزل وزير دفاع الحوثيين

#

تعليق مثير لـ"أديب" على صورة محمد صلاح الأخيرة

اقتحم أربعة مسلحين منزل الدولي البلجيكي، جان فيرتونجين، لاعب توتنتهام الإنجليزي، خلال تواجده مع فريقه في ألمانيا لمواجهة فريق لايبزج بدوري أبطال أوروبا.

وكانت زوجة اللاعب صوفي دي فريس وطفلاه في المنزل عندما هاجم المسلحون المنزل في حوالي الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء. ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن المهاجمين الذين كانوا مسلحين بسكاكين وسواطير طلبوا الحصول على أشياء ثمينة ونقدية من زوجة فيرتونجين.

وقال مصدر مقرب من نادي توتنهام لصحيفة "إكسبرس": "كانت زوجة جان مرعوبة واستجابت لطلبات المهاجمين، الذين سرقوا أدوات إلكترونية خلال الهجوم".

وقامت الشرطة بفحص شقة مدافع توتنهام، وسألوا الجيران عما إذا كانوا رأوا أحدًا. ومازالت تحقيقات الشرطة جارية من دون أن يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم استدعاء الشرطة إلى عنوان سكني في NW3 في الساعة 7.49 صباح يوم 10 مارس للإبلاغ عن عملية سطو قام بها أربعة رجال مقنعين، مسلحين بالسكاكين، وسرقوا عددا من الأغراض قبل مغادرتهم".

وأضاف: "لم يصب أحد، ولم يتم القبض على أي من المشتبه فيهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال متحدث باسم توتنهام: "ندعم جان وعائلته خلال هذا الوقت المؤلم للغاية، ونشجع أي شخص لديه أي معلومات على التقدم لمساعدة الشرطة في التحقيقات".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
» هذه الأدوية تفاقم فيروس «كورونا»
» صور.. سطو مسلح على منزل «فيرتونجين» نجم توتنهام
» مفاجأة.. الصين: هذان الشخصان وراء انتشار "كورونا"
» سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة حول تجديد عقود هؤلاء
» بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق
» مستشار «بن زايد»: قلوبنا مع الأشقاء في قطر
» منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد في السعودية
» سويسرا تسجل 1000 إصابة بـ"كورونا" فى يوم واحد
» مفاجأة.. اتحاد الكرة يكشف من سيكون البطل عند إلغاء الدوري
» قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح