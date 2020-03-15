» مفاجأة.. اتحاد الكرة يكشف من سيكون البطل عند إلغاء الدوري

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محمد فضل

بطل الدورى الممتاز

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، عمن سيكون بطل النسخة الحالية حال إلغاء الدورى الممتاز.

جاء هذا في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإلكتروني، في تعليقه على قرار تعليق النشاط الكروي في مصر.

وحول بطل النسخة الحالية قال: "من المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعًا لمناقشة كل الحلول مع العودة للمواقف المشابهة في الماضي".

وأكمل: "كذلك سنبحث ما يحدث في الدوريات العالمية، قبل اتخاذ القرار المناسب، الأمر ليس طبيعيا لذا الأمر لا يمكن حسمه في خلال أسبوعين".

وتابع: "نلجأ دائما للجنة الطبية بالاتحاد وتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، ونراقب الأمر كي نعمل على ايجاد الحلول".


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