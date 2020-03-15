الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع أمام الجنيه

15 مارس 2020 - 08:52 م

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد.

وارتفع السعر بقيمة 3 قروش، حيث بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل السعر 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



الذهب

أما الذهب فارتفع أيضًا اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس بنحو 4 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 685 جنيها مقابل 681 جنيها أمس.

وسجل عيار 18 إلى 587 جنيهًا.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 783 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب 5480 جنيها.