الأرصاد: غدًا أمطار على هذه المناطق

15 مارس 2020 - 09:06 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى طبيعتها والمعدل الطبيعي لها مع عدم وجود فرصة لتساقط الأمطار والاستقرار في حالة الرياح على كافة المحافظات والمناطق، ولكن سيبدأ الطقس منذ الغد في التحسن، مع توقعات تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.

وتوقعت الهيئة في توضيح حالة الطقس غدًا الإثنين، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء ومناطق جبال البحر الأحمر، حيث تكون الرياح مُعتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية حتى شمال الصعيد، وتنشط على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويؤدي هذا إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت أن ترتفع درجات الحرارة العظمى للقاهرة فتصل إلى 21 درجة بينما تكون الصغرى 12 درجة ويكون درجات الحرارة للعظمى على الوجه البحري 21 درجة والصغرى 11 درجة وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية 20 درجة والصغرى 11 درجة بينما تكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

كما تصل درجات الحرارة في جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة وتسجل درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 11 درجة بينما تسجل العظمى في جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 14 درجة.