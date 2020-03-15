» إيطاليا.. 368 وفاة جديدة بـ"كورونا"

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أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 1809 إثر تسجيل 368 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
جاء ذلك على لسان مدير عام الدفاع المدني المدير العام للدفاع المدني أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، الأحد.
وقال بوريلي إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 20 ألفا و603، وإن العدد يصل إلى 24 ألفا و747 عند إضافة الوفيات والمتعافين.
وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن عدد الوفيات اليوم فقط 368، ليصل الرقم إلى 1809 أشخاص.
كما أعلن بوريلي أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس بلغ اليوم 369 ليصل إلى 2335 في عموم البلاد.
ويعد، الأحد، الأعلى في عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.
وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا. 

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