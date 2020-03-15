» السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 118

15 مارس 2020 - 10:50 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد إلى 118.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تضم 3 لمقيمين من الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والإسبانية، و5 لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، و7 حالات لمواطنين قادمين من إسبانيا وبريطانيا وإيران والعراق ومصر وسويسرا.



وأشارت أن "العدد الإجمالي للإصابات وصل 118، تعافت منه 3 حالات، مع وجود باقي المصابين في العزل الصحي".



وفي وقت سابق الأحد، قررت السعودية اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة كورونا، تشمل إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، بحسب إعلام رسمي.

