» طبيب: نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا "معدومة"

15 مارس 2020 - 11:00 م

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا يُصيب في الدرجة الأولى كبار السن، موضحا أن ثلاثة أرباع الحالات المُصابة بالفيروس أكبر من 40 سنة والربع الآخر من 15 إلى 40 سنة، مشيرًا إلى أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا تكاد تقترب من الصفر.



وأضاف "سالم"، خلال لقائه ببرنامج "أصل الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي هشام إبراهيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن الاطفال لديهم أعلى مقاومة لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفيروس كائن طفيلي لا يعيش إلا على جسد حيوان أو شخص؛ لافتًا إلى أن الأطفال من الممكن أن يصابوا بعدوى الفيروس ولكن أغلبهم لم يصل إلى حالة مرضية مثل كبار السن ولا يشكو من كحة أو سعال أو حرارة مرتفعة بسبب مقاومته العالية التي تقضي على الفيروس داخله.



وطالب أي شخص يشكو من كحة أو سعال بألا يذهب إلى المسجد تجنبًا لإصابة غيره، موضحًا أن فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء كما يُشاع وكما يعتقد البعض؛ ولكن ينتقل عن طريق العطس أو الكحة، لافتًا إلى أن أي شخص لديه أعراض كحة أو العطس وكان بينه وبين أي شخص آخر مسافة متر فإن الأخير لا يمكن إصابته بعدوى الفيروس لأن هذه مسافة لا تسمح للفيروس بالانتقال.

