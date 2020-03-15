"الديهي": صحوة حقيقة للدولة المصرية لمواجهة كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد 19) المعروف باسم كورونا المستجد.



وشدد على أن هذا العرض والاصطفاف والجاهزية رسالة للمصريين إن الجيش المصري جاهز وفي قلب الحدث، ولن يتأخر لحظة أو خطوة أو ثانية واحدة، معقبًا: "أصبحنا اكثر اطمئنان عندما رأينا استعدادات الجيش المصري، جيش بلادي الذي واجه أعداء الداخل والخارج الإرهابيين، وشارك في التنمية وتحمل ما لا يتحمله بشر من شائعات ومناوشات كثيرة، لكنه يمضي في البناء والتنمية"، موجهًا التحية للقوات المسلحة من أصغر لأكبر فرد في الجيش المصري.





