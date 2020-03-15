وزير المالية يزف بشرى لمتوسطي الدخل والموظفين

15 مارس 2020 - 11:20 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بصرف علاوة دورية 7% من الأجر للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين مثل أعضاء المهن الطبية والمهندسين وغيرهم وبحد أدنى 75 جنيه ودون حد أقصى.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم الأحد، أنه تقرر منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة وذلك بواقع 150 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و 200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.



وتابع وزير المالية، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24000، والتي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000 معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5% بدلاً من 10%؛ بما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافى دخول الموظفين.

