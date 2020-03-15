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وزير النقل: يتم تطهير القطارات مرة يوميا لمواجهة "كورونا"

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كامل الوزير
كامل الوزير
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المصريون ـ متابعات

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية ضمن الخطة الاحترازية لموجهة فيروس كورونا بجميع قطاعات الوزارة.
وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «يتم تطهير شبابيك التذاكر والفواصل المعدنية والقطارات يوميا باستخدام محلول الكلور والكحول المخفف»، مشيرا إلى أنه تم منع التجمعات الكبرى في الورش.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ حملات توعية للركاب عبر الملصقات الإرشادية، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالموانئ البحرية والبرية.
وأكد وزير النقل توزيع كمامات على العاملين بقطاعات الوزارة، خاصة الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.


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