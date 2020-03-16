» 20 بالمائة زيادة في باقة الإنترنت لكل المستخدمين

16 مارس 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، إن منصات للإلكترونية مجانية لإلقاء المحاضرات بين الأساتذة والطلاب، تتضمن تفاعل كبير، وهذه المنصات جاهزة للتطبيق، والحلول جاهزة، وتطبيقها في مصر خلال أيام.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه تم توفير منصات مجانية لأساتذة الجامعات والمدرسين لتحميل المحاضرات والدروس عليها تقوم بالعملية التعلمية بشكل تفاعيل وتتضمن تفاعل بين المعلمين والطلاب.



وأوضح " وزير الاتصالات" ، أن الوزارة تعمل على توفير تعليم عن بعد للطلبة من خلال عدة قرارات لدعم العملية التعليمية وتوقف الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بزيادة سعة التحميل لكافة المشتركين بنسبة 20% فى الانترنت المنزلى الثابت، مؤكدا أنه لتشجيع المواطنين على الاستقرار بمنازلهم، بتكلفة 200 مليون جنيه يتحملها الجهاز القومي للاتصالات.



وذكر أن القرار يهدف لتوفير الانترنت خلال المكوث فى المنزل دون مخافة نفاذ الباقة المشترك فيها المواطن وأسرته.

