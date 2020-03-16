تعليق مثير لـ"أديب" على زحام المصريين في المحلات

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، إقبال المصرين على المحلات التجارية لشراء السلع وتخزينها، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات سترفع من نسب الإصابة، وقد يؤدي إلى العزل الاجتماعي قائلا: "أنا هموت وأعرف إيه سبب الهلع ده".
وانفعل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناةى mbc مصر، مساء الأحد، قائلا : "إيه اللي إحنا بنعمله ده، وإيه الزحام الموجود في الشوارع النهادرة.. ليه بنعمل كده، هو ده اللي قولنا الناس تقعد في البيت"، متسائلا: "ليه بتلموا السلع مع السوبر ماركت".
وأوضح "الإعلامي عمرو أديب": "الناس بتشتري وكأنه رمضان.. وكانوا بيشدوا من بعض السلع، هتعملوا إيه بصندوق كلور، ليه ده كله، إنتم بتفكروا إزاي"، منوها بأن مثل هذه التصرفات قد تدفع الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى.

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