تعليق مثير لـ"أديب" على زحام المصريين في المحلات

16 مارس 2020 - 12:10 ص

استنكر الإعلامي عمرو أديب، إقبال المصرين على المحلات التجارية لشراء السلع وتخزينها، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات سترفع من نسب الإصابة، وقد يؤدي إلى العزل الاجتماعي قائلا: "أنا هموت وأعرف إيه سبب الهلع ده".



وانفعل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناةى mbc مصر، مساء الأحد، قائلا : "إيه اللي إحنا بنعمله ده، وإيه الزحام الموجود في الشوارع النهادرة.. ليه بنعمل كده، هو ده اللي قولنا الناس تقعد في البيت"، متسائلا: "ليه بتلموا السلع مع السوبر ماركت".

