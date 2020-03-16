طبيب يحذر: الكمامة قد تتحول لعدوى "كورونا" في هذه الحالة

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شرح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، كيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.
وقال شعبان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد بمنع الشيشة «ارتداء الكمامة مهم في المستشفيات وفي حالة التأكد من إصابة شخص ما بكورونا، كون الفيروس لا ينتقل عبر النفس».
وأكد شعبان أهمية أن يكون الوجه الأزرق للكمامة هو الجانب الخارجي الظاهر كونه غير قابل للامتصاص، بعكس الجانب الأبيض الذي يكون ملاصقا للفم، مشيرا إلى أن استخدام الكمامة بجب ألا يتجاوز 3 ساعات حتى لا تكون مصدرا للعدوى.

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