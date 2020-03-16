طبيب يحذر: الكمامة قد تتحول لعدوى "كورونا" في هذه الحالة

شرح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، كيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.



وقال شعبان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد بمنع الشيشة «ارتداء الكمامة مهم في المستشفيات وفي حالة التأكد من إصابة شخص ما بكورونا، كون الفيروس لا ينتقل عبر النفس».

وقال شعبان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد بمنع الشيشة «ارتداء الكمامة مهم في المستشفيات وفي حالة التأكد من إصابة شخص ما بكورونا، كون الفيروس لا ينتقل عبر النفس».