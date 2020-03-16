  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد حسن

هذا أغرب ما فعله حسن شحاتة مع محمد فضل أثناء بطولة أفريقيا 2010

مرتضى منصور

قطر ترسل هدية فاخرة لـ"مرتضى منصور" .. وهكذا رد

المملكة العربية السعودية

السعودية تتخذ عدة قرارات قوية لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

السعودية

قرارات سعودية "صارمة" لمواجهة كورونا.. والتطبيق فورا

المدارس

طبيب يحذر: الكمامة قد تتحول لعدوى "كورونا" في هذه الحالة

عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على زحام المصريين في المحلات

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يوجه تحذير شديد اللهجة لهؤلاء بسبب "كورونا"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى لمتوسطي الدخل والموظفين

فيروس" كورونا"

طبيب يكشف: الإنفلونزا أشد خطورة من "كورونا"

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات وباء كورونا في مصر

فنان شهير: أنا من أحفاد سيدنا محمد .. ومعايا مستندات

الصفحة الأخيرة

حسام داغر
حسام داغر
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يعلن صدمته من ارتباط ياسمين صبري بـ"أبوهشيمة"

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

فنان شهير يرفض المصافحة خوفا من كورونا

#

فنان شهير يشتري كمامة بآلاف الجنيهات خوفًا من كورونا

سيدنا محمد

حسام داغر

أعلن الفنان حسام داغر حصوله على شهادة تفيد انتسابه إلى نسل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، مؤكدًا على سعادته بهذا الأمر .

وقال "داغر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : يا رب لك الحمد حمدًا جزيلاً اعتماد أوراق انتسابي و ليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفي لأخر أسماء شجرة عيلتي الي نسل الامام جدي الحسين ابن جدي الامام علي بن ابي طالب ابن جدتي السيدة فاطمه الزهراء بنت اشرف الخلق جدي و لي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم.

وأضاف: يا رب هذا الشرف الكبير يحملني المسئوليه اني اكون خير مثال و خير واجهه و اطلب من اي حد تسببت له اي حزن أو شقاء يسامحني فقد نويت بدأ صفحه جديدة في حياتي يا رب تجاوز عن سيئاتنا و أتمني أن يتقبلني الله في معيته و أنول شفاعتك يا حبيبي يا رسول لله .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير: أنا من أحفاد سيدنا محمد .. ومعايا مستندات
» "كورونا الأحد".. 136 إصابة جديدة في 9 دول عربية ‎
» بالفيديو.. الشيشة مصدر كبير فى انتقال عدوي "كورونا"
» 20 بالمائة زيادة في باقة الإنترنت لكل المستخدمين
» طبيب: نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا "معدومة"
» السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 118
» إيطاليا.. 368 وفاة جديدة بـ"كورونا"
» تعرف على مصير «صلاح» حال إلغاء الدوري الإنجليزي
» الولايات المتحدة.. ارتفاع وفيّات كورونا إلى 59
» السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
» هذه الأدوية تفاقم فيروس «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح