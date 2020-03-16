هذا أغرب ما فعله حسن شحاتة مع محمد فضل أثناء بطولة أفريقيا 2010

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أحمد حسن

حسن شحاتة

كشف أحمد حسن - نجم الأهلي والزمالك السابق - عن أطرف موقف قام به حسن شحاتة - المدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر - أثناء بطولة أفريقيا 2010 .

وقال "حسن" في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق: حسن شحاتة كان يتفاءل بتسخين محمد فضل تمهيدًا للنزول .

وأضاف: في إحدى المباريات قام فضل بالتسخين مع زملاء آخرين ، واختار كابتن حسن شحاتة 3 من اللاعبين ونزلوا إلى أرض الملعب بالفعل ، ولما جلس فضل على دكة البدلاء سأله (كابتن حسن): وقفت تسخين ليه؟ .. ليرد فضل: كلهم نزلوا .. ليعود كابتن حسن ويقول: قوم كمل تسخين.

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