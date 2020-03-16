النواب: جهود الهيئة الهندسية ووزارة الري أنقذت ثلاث قرى بجنوب بورسعيد

16 مارس 2020 - 07:24 ص

تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الري؛ بعد إنقاذ ثلاث قرى بجنوب بورسعيد من آثار السيول المدمرة والتي كانت ستودي بحياة أكثر من 45 ألف مواطن.

وأكد "وهدان" في بيان له، اليوم، أن تضافر جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الري، والعمل بقوة لأكثر من 12 ساعة ساهم في إنقاذ قرى الرضوان، وأم خلف، والعاشر من رمضان، من التدمير نتيجة سقوط الأمطار والسيول الكثيفة التي أدت إلى زيادة منسوب الترع ومصرف الطرد بالراحة وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وبحيرة المنزلة لأكثر من متر ونصف وهو ما كان سيدمر القرى بأكملها ويقضي على أكثر من 15 ألف فدان.

وأضاف "وكيل النواب"، أن جهود جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة تضافرت للسيطرة على حدة السيول، والحد من تأثيرها المدمر، وهو ما ساعد في انقاذ قرى جنوب بورسعيد من أزمة حقيقة كانت ستؤدي لنتائج كارثية لو عناية الله وجهود الأجهزة المعنية.