أديب: "هتخلوا الدولة تاخد قرارات مش هتعجبكم"

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الإعلامي عمرو أديب
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إيمان هاني

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الأسعار

السلع الغذائية

ام بى سى مصر

اديب

استنكر الإعلامي عمرو أديب، إقبال المصريين على المحلات التجارية لشراء السلع وتخزينها، قائلا: "إيه اللي إحنا بنعمله ده، وإيه الزحام الموجود في الشوارع النهادرة، ليه بنعمل كده، هو ده اللي قولنا الناس تقعد في البيت".

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، منفعلا: "الناس بتشد من بعض السلع، هتعملوا إيه بصندوق كلور، ليه ده كله، انتم بتفكروا إزاى، بتلموا السلع ليه من السوبر ماركت وكأنه رمضان".

وتابع: "هذه التصرفات قد تدفع الدولة إلى أنها تتخذ خطوات أخرى، وسترفع من نسب الإصابة، وقد يؤدي إلى العزل الاجتماعي، معقبا: "هتخلوا الدولة تاخد قرارات مش هتعجبكم".

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