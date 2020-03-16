وزير الاتصالات يزف خبرا سارا للمواطنين

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الاتصالات

الإبراشي

كورونا

أون إي

النت

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة جديدة في سعة تحميل الإنترنت بنسبة 20% بشكل مجاني، قائلا: "زيادة السرعة من أجل تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، وهذه المبادرة تكلفتها تقدر بـ200 مليون جنيه، وتأتي في إطار موجهة فيروس كورونا".

 وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك مبادرة أخرى موجهة للطلاب تتمثل في توفير المواقع التعليمية مجانًا، وحددتها وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، والوزارة جاهزة لتنفيذ هذه المبادرة فور إعلامها بها.

وتابع :"هناك منصة عمل مع الشركات بشكل تشاركي تتيح للموظفين التعامل مع بعضهم البعض دون التواجد في محل العمل، في إطار مجابهة فيروس كورونا."

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