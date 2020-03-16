» إصابة فنانة عالمية بكورونا.. وهكذا علقت

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هوليوود

كورونا

اولجا كوريلنكو

كشف موقع هوليوود ريبورتر، إصابة الفنانة العالمية أولجا كوريلنكو بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بالفيروس إيجابية.

وقالت أولجا، من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" :"معزولة في المنزل بعد إصابتي فيروس كورونا، مر ما يقرب من أسبوع حتى الآن، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية، حافظوا على سلامتكم الشخصية وأخذوا الأمر على محمل الجد.

يذكر أن أولجا كوريلنكو ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية من مواليد 14 نوفمبر 1979. أشتهرت بأداء دور الفتاة في فيلم Quantum of Solace، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند. وهي مولودة في أوكرانيا، وحصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001. 


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