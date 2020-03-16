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عمر كمال يثير الجدل بفيديو لـ جوهرة

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جوهرة وعمر كمال
جوهرة وعمر كمال
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علا خطاب

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فيديو

جوهرة

عمر كمال

نشر المطرب عمر كمال، عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو للراقصة جوهرة وهي تقدم رقصة على أغنية "عود البطل" التي يشترك في غنائها مع حسن شاكوش.

نشر عمر كمال فيديو لـ جوهرة وعلق عليه مغازلاً "جوجو"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" .

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء حول خطوبة الفنان عمر كمال والراقصة جوهرة وذلك بعد انتشار عدة صور تجمع الثنائي سويا.

وفي فيديو جديد نشرته إحدى صفحات محبي الفنانة جوهرة، نفت الراقصة الروسية حقيقة ما تردد عن خطوبتهما وأشار الثنائي إلى أن هناك عملا فنيا جديدا يجمعهما.


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جوجو ??????

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