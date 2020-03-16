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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

عرب وعالم

اقتحامات الاقصى
اقتحامات الاقصى
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متابعات - أشرف العبساوى

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مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة لشرطة الاحتلال.

ووفقا لدائرة الأوقاف، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد ونظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المكان.

وأتت هذه الاقتحامات وسط تحذيرات أطلقها نشطاء من استغلال الاحتلال خطة الطوارئ الصحية المعلنة في المسجد الأقصى، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا في صفوف المصلين، وقرار دائرة الأوقاف الإسلامية بإغلاق المصليات المسقوفة لتنفيذ مخططات الاحتلال.


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