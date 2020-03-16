الـ100 مليار دولار.. الرئاسة تكشف مصدرها

16 مارس 2020 - 01:03 م

كشف السفير بسام رضا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن مصدر الـ 100 مليار دولار التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة فيروس"كورونا"، لافتا إلى أنه تم تخصيص هذا المبلغ من ميزانية الدولة ويتم توفيره من قبل وزارة المالية، حسبما نشرت"صدي البلد".

ولفت المتحدث خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "شعبي إف أم" إلى أن المبلغ الذي تم تحديده يخصص كاحتياطي لحظة الطوارئ لمكافحة هذا الفيروس أو لأي تداعيات قد تكون محتملة خلال الفترة المقبلة لمكافحته.



