بشعة.. طعن في الكويت والسبب"كورونا"

16 مارس 2020 - 01:44 م

قتل مقيم في دولة الكويت ومن جنسية هندية على يد رجل آخر بسبب خلافات مادية عقب انتشار فيروس"كورونا".

وحسب الصحافة المحلية فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة بتهمة الشروع في القتل، وتم تحويل المجني عليه إلى المستشفي لإجراء الإسعافات اللازمة له، حسبما نشرت"إرم".

وفي التحقيقات قال المتهم إن المجني عليه استدان منه مبلغا من المال قبل عدة أشهر وماطل في السداد ونظرا لظروفه وتعطله عن العمل بسبب فيروس كورونا وطالب الهندي بماله إلا أنه هو الآخر عاجز عن رد المبلغ بسبب"كورونا" ما دفعه للغضب فالتقط زجاجة كانت أمامه وطعنه بها.